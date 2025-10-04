السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

التعدي علي ضابط بمرور
التعدي علي ضابط بمرور القليوبية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، والفرار أثناء محاولة ضبطه، حيث تبين أن بداية الواقعة كانت بطريق كورنيش ممشي أهل مصر، وتم ضبطه بمدينة شبرا الخيمة أثناء محاولة الفرار.

بمشاركة 1000 شاب وفتاة، رياضة القليوبية تنظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

تفاصيل واقعة قيام شخص بالتعدى علي ضابط مرور بالقليوبية

تعود الواقعة، إلى قيام قائد سيارة يسير بطريق كورنيش ممشي أهل مصر، وفي حالة من عدم الاتزان، بالاصطدام بعدد من السيارات وإحداث تلفيات بها، وتحطيم 4 أعمدة كهرباء، خلال قيادته بسرعة جنونية.

كما أنه أثناء محاولته الهروب ومروره بمدينة شبرا الخيمة القليوبية تم استيقافه من خلال ضابط بمرور مديرية أمن القليوبية، وحاول قائد السيارة التعدى على الضابط للفرار من يديه، إلا أن ضابط المرور تمكن من ضبط النفس، وقام بضبطه وتسليمه إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 لفتة إنسانية من ضابط مرور القليوبية

وفي لفتة إنسانية من ضابط مرور القليوبية عندما حاول إخراجه من السيارة المحطمة، قائلًا: "اهدى متخافش أنا معاك لحد ما تفوق، حصل خير".

وقال ناشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الراجل ده سكران ومعاه واحدة سكرانة في طريق كورنيش ممشى أهل مصر، وخبطني وكسر عربيتي وكسر عمدان الطرق وكسر العربيات كلها وحاولنا نوقفه أكتر من مرة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ القليوبية موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ممشي اهل مصر مرور القليوبية مدينة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

بمشاركة 1000 شاب وفتاة، رياضة القليوبية تنظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بكفر شكر

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على طريق بنها الحر في القليوبية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads