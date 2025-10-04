الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، والفرار أثناء محاولة ضبطه، حيث تبين أن بداية الواقعة كانت بطريق كورنيش ممشي أهل مصر، وتم ضبطه بمدينة شبرا الخيمة أثناء محاولة الفرار.

تفاصيل واقعة قيام شخص بالتعدى علي ضابط مرور بالقليوبية

تعود الواقعة، إلى قيام قائد سيارة يسير بطريق كورنيش ممشي أهل مصر، وفي حالة من عدم الاتزان، بالاصطدام بعدد من السيارات وإحداث تلفيات بها، وتحطيم 4 أعمدة كهرباء، خلال قيادته بسرعة جنونية.

كما أنه أثناء محاولته الهروب ومروره بمدينة شبرا الخيمة القليوبية تم استيقافه من خلال ضابط بمرور مديرية أمن القليوبية، وحاول قائد السيارة التعدى على الضابط للفرار من يديه، إلا أن ضابط المرور تمكن من ضبط النفس، وقام بضبطه وتسليمه إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لفتة إنسانية من ضابط مرور القليوبية

وفي لفتة إنسانية من ضابط مرور القليوبية عندما حاول إخراجه من السيارة المحطمة، قائلًا: "اهدى متخافش أنا معاك لحد ما تفوق، حصل خير".

وقال ناشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الراجل ده سكران ومعاه واحدة سكرانة في طريق كورنيش ممشى أهل مصر، وخبطني وكسر عربيتي وكسر عمدان الطرق وكسر العربيات كلها وحاولنا نوقفه أكتر من مرة”.

