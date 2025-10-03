الجمعة 03 أكتوبر 2025
ركن سيارة السبب، ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء بسبب ركن سيارة بالإسكندرية.

 

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (سائق وشقيقه، "لهما معلومات جنائية")، طرف ثان: (مالك مقهى، نجله) لاعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بوضع السيارة خاصته أمام المقهى ملكه، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات وقيام الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء.


وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (2 سلاح أبيض) المستخدمان فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

