السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل فرع شركة "WE" بالألف مسكن دون خسائر بشرية(صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل فرع شركة الاتصالات "WE" بمنطقة الألف مسكن بجسر السويس، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل فرع شركة الاتصالات "WE" بمنطقة الألف مسكن بجسر السويس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

و تمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وتم إخماد الحريق بالكامل دون إصابات بشرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب اندلاع الحريق.

