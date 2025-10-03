الجمعة 03 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس متهم بترويج عملات مزورة عبر الإنترنت في البساتين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس أحد العناصر الإجرامية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أكدت المعلومات والتحريات أن المتهم، مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة، وأنشأ وأدار عدة حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهم ضحاياه بامتلاكه كميات من العملات المزورة ورغبته في ترويجها.

وكان يشترط على راغبي الشراء تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل تحديد موعد للتسليم، ثم يغلق هاتفه ويتخلص من الشرائح لقطع الاتصال.

 

الضبط والاعتراف

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يستخدمه في نشاطه الإجرامي.

بفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارساته غير المشروعة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل نشاطه الإجرامي كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة البساتين المحافظ الالكترونية

