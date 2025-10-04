السبت 04 أكتوبر 2025
"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

سارة خليفة
سارة خليفة

استكملت الإعلامية سارة خليفة حديثها من داخل قفص الاتهام خلال ثاني جلسات محاكمتها بمحكمة التجمع الخامس وآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها. 

وقالت سارة خليفة للقاضي: “أنا عندي كلبة بربيها أخاف عليها من الفلوس الحرام.. أهلي ناس بتصلي وعارفة ربنا وأنا بصلي ازاي هتاجر في المخدرات؟.. عمري ما دخنت سيجارة..وأنا أصلا مش محتاجة فلوس علشان اضطرّ أتاجر في المخدرات”.

تصنيع وجلب المواد المخدرة

ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتصنيع المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات.   

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفة كونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.  

متهمون وزعوا الأدوار في ما بينهم 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.   

التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر 

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.   

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

