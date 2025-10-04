السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب

علي حسين مهدي، فيتو
علي حسين مهدي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، برفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 


وجاء في الجريدة الرسمية، أنه بناءً على طلب المستشار النائب العام المقيد برقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ قرارات رفع إدراج إرهابيين بشأن القضية رقم ٥٩٠ لسنة ۲۰۲۱ حصر أمن الدولة العليا قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة رفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي حسين مهدي قوائم الكيانات الارهابية الكيانات الارهابية الجريدة الرسمية

مواد متعلقة

ضبط عاملة بتهمة الاعتداء على طفلة في الهرم

خيوط غسيل الأموال في مصر تتكشف.. الداخلية تلاحق المتهمين وتحكم قبضتها على السراديب المشبوهة.. وخبير: يجب التنسيق مع الجهات الدولية للحد من الظاهرة

تجديد حبس متهم بترويج عملات مزورة عبر الإنترنت في البساتين

النيابة تستدعي مالك العقار المنهار في مصر القديمة

دفن جثة فتاة سقط بها الأسانسير في عقار سكني بحلوان

تجديد حبس المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة

حبس متهم بترويج العملات المزورة عبر الإنترنت في البساتين

تجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة بمنشأة ناصر

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads