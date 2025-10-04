رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، برفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.



وجاء في الجريدة الرسمية، أنه بناءً على طلب المستشار النائب العام المقيد برقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ قرارات رفع إدراج إرهابيين بشأن القضية رقم ٥٩٠ لسنة ۲۰۲۱ حصر أمن الدولة العليا قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة رفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

