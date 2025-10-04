السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جنايات بنها تؤيد سجن فرد أمن بشركة خدمات 10 سنوات

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

أيدت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، الحكم الصادر ضد فرد أمن بشركة خدمات، بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات عائلية نشبت بينهما بقرية الرملة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

محكمة جنايات بنها تؤجل محاكمة 3 متهمين بقتل وحرق شاب انتقامًا لشرف زوجة أحدهم

توتنهام يفوز على ليدز بثنائية ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم السابق.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "إبراهيم م."، 43 عامًا، فرد أمن ومقيم بقرية الرملة، ارتكب جريمته يوم الأول من نوفمبر 2024، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتل شقيقه "عبد المجيد م" إثر خلافات أسرية متكررة بينهما.


وبحسب التحقيقات، فإن المتهم استعد للجريمة بسلاح أبيض "سنجة" أحرزه دون ترخيص، وما إن ظفر بالمجني عليه حتى باغته بضربات متتالية في مناطق قاتلة من جسده، أردته صريعًا في الحال.


وأكد أمر الإحالة  جنايات بنها أن المتهم ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا السلاح الأبيض دون مقتضى أو مبرر، ليتم تقديمه للمحاكمة الجنائية التي انتهت بتأييد عقوبة السجن المشدد 10 سنوات.

محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية جنايات بنها القليوبية

