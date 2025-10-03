الجمعة 03 أكتوبر 2025
دفن جثة فتاة سقط بها الأسانسير في عقار سكني بحلوان

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 صرحت نيابة حلوان الكلية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها بين الجدار والأسانسير، داخل عقار سكني في منطقة حدائق حلوان، ما تسبب في شطر جسدها لنصفين، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثمان.

مصرع فتاة داخل أسانسير بحدائق حلوان

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل أسانسير بعقار سكني بمنطقة حدائق حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة مقسومة لنصفين، أحدهما خارج الأسانسير والآخر داخل الأسانسير، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أنه أثناء محاولة الفتاة صعود الأسانسير انحشر جسدها بين الحائط والأسانسير مما تسبب فى شطر جسدها لنصفين.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

