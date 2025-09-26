أخبار الحوادث اليوم: حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج..النيابة تعاين حريق مصنع المحلة بعد مصرع وإصابة 45 شخصا.. القبض على المتهمين بمحاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة بأكتوبر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حصلت فيتو على أسماء ضحايا الحريق المروع الذي اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، في عقار مكون من 8 طوابق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة الطفل يوسف محمد أحمد البالغ من العمر 4 سنوات، نتيجة اختناق جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة.

شب منذ قليل حريق هائل في مطعم مأكولات شهير في مدينة المراغة بسوهاج دون خسائر في الأرواح.

أقدم عامل في العقد الرابع من عمره على طعن زوجته طعنة واحدة في رقبتها، مما أسفر عن وفاتها فورًا على فراش الزوجية في عزبة جاد التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

انتقل المستشار المحامي العام لنيابات شرق طنطا، يرافقه وفد من فريق النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى موقع حادث انهيار مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 33 آخرين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا وقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا في مدينة 6 أكتوبر.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص ظهر في فيديو مجردًا من ملابسه العلوية يزعم توصله لعلاج مرض السكري عن طريق إلحاق الأذى بالحيوانات الأليفة بـ الإسماعيلية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله صانع محتوى وبصحبته آخر، مع الادعاء بوجودهما داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم حادثًا مأساويًا، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية، عقب انفجار ضخم بغلايات مصنع "البشبيشي" ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وخسائر جسيمة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر حال محاولته سرقة مركبة "توك توك" بـالقليوبية ونشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه مشهد تمثيلي ونشرها على الصفحة بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المادي، وتم ضبطهم.

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 37 آخرين بإصابات متنوعة بين حروق وكسور واختناقات، فضلًا عن انهيار جزء من المبنى.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، فضلًا عن ترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.

أخلت النيابة العامة سبيل "عمر"، نجل الفنان أحمد رزق، بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه في واقعة التعدي على زميله والتسبب له في إصابة بثقب في طبلة الأذن اليسرى، وذلك عقب تصالح الطرفين وتنازل المجني عليه عن الاتهام.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 أشخاص (أحدهم يحمل جنسية أجنبية) وسيدتين لهما معلومات جنائية، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية.

ظهرت البلوجر بطة ضياء في بث مباشر عبر حسابها على منصة تيك توك، وهي تقوم بحلق شعرها بالكامل وسط حالة من الانهيار والبكاء، معلقة بقولها: "حسبي الله ونعم الوكيل".



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخصين بخطف هاتفها المحمول، حيث قام أحدهما بالاستيلاء على الهاتف، فيما ادعى الآخر ملاحقته واستعادته، ليطلب من السيدة مبلغًا ماليًا مقابل إرجاعه.

