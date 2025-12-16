تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة وقف الدراسة اليوم بسبب الطقس السيئ

18 حجم الخط

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع محافظات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب.

قرار تعطيل الدراسة الصادر حتى الآن

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن قرار تعطيل الدراسة الصادر حتى الآن يخص محافظة شمال سيناء فقط، وذلك في ضوء الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأوضحت المصادر أن قرار تعطيل الدراسة لا يصدر بشكل عام على مستوى الجمهورية، وإنما يتم اتخاذه بشكل منفصل في كل محافظة وفقًا لتقدير المحافظ، وبناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس داخل نطاق المحافظة.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظات أو وزارة التربية والتعليم للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن انتظام أو تعطيل الدراسة.

وأكدت أن أي قرار جديد يتعلق بتعطيل الدراسة في محافظات أخرى سيتم إعلانه رسميًّا وفي حينه، عبر القنوات المعتمدة، حفاظًا على سلامة الطلاب وتحقيق الاستقرار للعملية التعليمية.

