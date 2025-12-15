موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

أسدل الستار اليوم الإثنين على الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، المقالمة حاليا على الأراضي القطرية وتختتم منافساتها يوم الخميس المقبل.

المغرب يفوز على الإمارات بالثلاثة

ونجح منتخب المغرب بقيادة مديره الفني طارق السكتيوي في تحقيق فوز كبير على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أستاد البيت بالعاصمة القطرية، ليتأهل رسميا للمباراة النهائية في البطولة.

الأردن يفوز على السعودية بهدف

وفي المباراة الثانية حقق منتخب الأردن فوزا غاليا على منتخب السعودية بهدف دون مقابل أحرزه نزار الرشدان، ليضرب موعدا مع منتتخب المغرب في نهائي كأس العرب 2025.

موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

تقام مباراة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر الجاري، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية.

منتخب الأردن، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العرب

وتنقل مباراة المغرب أمام الأردن في نهائي كأس العرب عبر قناة بي إن سبورت المقتوحة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

كما حصل كل منتخب شارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

