انهيار أسر ضحايا حريق مصنع المحلة أثناء خروج 11 جثمانًا من المشرحة (فيديو)

خيّم الحزن على محيط مشرحة مستشفى المحلة العام اليوم وسط مشاهد دامية لانهيار أسر ضحايا حريق مصنع "البشبيشي" بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى أثناء خروج 11 جثمانًا من الضحايا تمهيدًا لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وتحولت لحظات الوداع إلى حالة من الصراخ والعويل، ولم يتمالك ذوو الضحايا أنفسهم أمام هول الفاجعة، فيما حاولت قوات الأمن المتواجدة بالمكان تهدئة الأهالي وتنظيم عملية خروج الجثامين.

كانت المحلة قد شهدت خلال الساعات الماضية حادثًا مأساويًا إثر انفجار غلايات المصنع واندلاع حريق هائل داخله، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.

وتستعد أسر الضحايا لإقامة جنازات جماعية بمسقط رؤوسهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.