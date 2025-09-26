الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

أسماء ضحايا حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

حريق وانهيار مصنع
حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع  بالمنطقة الصناعية ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 37 آخرين بإصابات متنوعة بين حروق وكسور واختناقات، فضلًا عن انهيار جزء من المبنى.     

غزل المحلة ينعى ضحايا حريق مصنع النسيج

بلدية المحلة يعلق أنشطته الرياضية والاجتماعية حدادًا على ضحايا حريق مصنع الغزل

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:

وجثتان مجهولتا الهوية والدسوقى البيومي سليمان وخميس جمعة شلبي ـ أمين شرطة، جاري التعرف على هويته وأنور عبد العزيز خورشيد طاهر. 

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى المحلة وسمنود العام، تحت تصرف النيابة العامة.

