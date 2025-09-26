أسماء ضحايا حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 37 آخرين بإصابات متنوعة بين حروق وكسور واختناقات، فضلًا عن انهيار جزء من المبنى.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:

وجثتان مجهولتا الهوية والدسوقى البيومي سليمان وخميس جمعة شلبي ـ أمين شرطة، جاري التعرف على هويته وأنور عبد العزيز خورشيد طاهر.

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى المحلة وسمنود العام، تحت تصرف النيابة العامة.

