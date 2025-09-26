الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سرقة هاتف سيدة واستخدامه لابتزازها في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخصين بخطف هاتفها المحمول، حيث قام أحدهما بالاستيلاء على الهاتف، فيما ادعى الآخر ملاحقته واستعادته، ليطلب من السيدة مبلغًا ماليًا مقابل إرجاعه.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات نجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل المخطط الذي اتفقا عليه، حيث قام الأول بسرقة الهاتف المحمول بأسلوب المغافلة، بينما تظاهر الثاني بمطاردته واستعادة الهاتف ثم مساومة المجني عليها على دفع مقابل مادي.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين من أعمال النصب والابتزاز.

