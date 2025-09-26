إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

عقد الفنان أحمد رزق جلسة تصالح مع أسرة صديق نجله المصاب وبناءً عليه أخلت جهات التحقيق في مدينة أكتوبر سبيل عمر، نجل الفنان أحمد رزق، في واقعة التعدي على زميله وإصابته بثقب في طبلة الأذن أمام مول شهير داخل كمبوند بمنطقة أكتوبر وتم الإفراج عن المتهم من سرايا النيابة عقب استكمال التحقيقات.

وكانت قد أكدت مصادر مطلعة لـ فيتو أن الفنان أحمد رزق يحاول عقد تصالح مع أسرة صديق نجله المصاب بثقب في طبلة الأذن، والمتهم فيها نجله المحبوس حاليًّا بقسم شرطة أول أكتوبر، عقب نشوب مشاجرة بينهما أمام إحدى المدارس.



وأوضح المصدر أنه عندما يتم الاتفاق بين الطرفين على التصالح سيتم تقديمه للنيابة وبناء عليه تصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيل نجل الفنان من محبسه في قسم شرطة أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل الفنان أحمد رزق، بتهمة التعدي على نجل مهندس، والتسبب في إصابته بثقب في طبلة أذنه في مدينة 6 أكتوبر.

