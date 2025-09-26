الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على المتهمين بمحاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة بأكتوبر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا وقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا في مدينة 6 أكتوبر.

محاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة بأكتوبر

كان قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغا  عن محاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا وقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة عاملين كانا يعملان فى فيلا تحت الإنشاء قريبة من مكان الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

