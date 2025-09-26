الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

النيابة تعاين موقع كارثة مصنع المحلة بعد مصرع 12 شخصا وإصابة 33 آخرين

النيابة تعاين موقع
النيابة تعاين موقع كارثة مصنع المحلة بعد مصرع 12 وإصابة 33

انتقل المستشار المحامي العام لنيابات شرق طنطا، يرافقه وفد من فريق النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى موقع حادث انهيار مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 33 آخرين.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

انهيار أسر ضحايا حريق مصنع المحلة أثناء خروج 11 جثمانًا من المشرحة (فيديو)

وخلال المعاينة، تفقد المحامي العام عددًا من المواقع داخل وخارج المصنع المنهار، وعلى رأسها موقع الغلاية التي انفجرت وتسببت في اندلاع الحريق والانفجار الهائل بمدينة المحلة الذي أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة من المبنى، مخلّفًا خسائر بشرية ومادية جسيمة.

كما عاين وفد النيابة الجهة الخلفية للمصنع، حيث تتواصل أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، في محاولة لاستخراج جثمان أحد شهداء الشرطة من قوة الحماية المدنية الذي استشهد أثناء مشاركته في جهود الإنقاذ.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، تمهيدًا لتحديد أوجه المسؤولية القانونية ومحاسبة المتسببين في الكارثة.

