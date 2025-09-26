الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق في واقعة التعدي على زميله بأكتوبر

أحمد رزق ونجله، فيتو
أحمد رزق ونجله، فيتو

 أخلت النيابة العامة سبيل "عمر"، نجل الفنان أحمد رزق، بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه في واقعة التعدي على زميله والتسبب له في إصابة بثقب في طبلة الأذن اليسرى، وذلك عقب تصالح الطرفين وتنازل المجني عليه عن الاتهام.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الفنان أحمد رزق عقد جلسة صلح مع أسرة الشاب المصاب، تم خلالها إنهاء الخلاف القائم، حيث تم تقديم ما يفيد بالتصالح إلى جهات التحقيق بمدينة أكتوبر، والتي قررت على إثره إخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابة العامة، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

 

وكانت الواقعة قد بدأت إثر مشاجرة نشبت بين الطالبين أمام إحدى المدارس داخل كمبوند سكني شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفرت عن إصابة أحدهما بثقب في طبلة الأذن، ما استدعى تحرير محضر بالواقعة. 

جدير بالذكر أن نجل الفنان كان محتجزًا بقسم شرطة أول أكتوبر على ذمة التحقيقات، إلى أن تم الانتهاء من إجراءات التصالح، التي استندت إليها النيابة العامة في إصدار قرارها بإخلاء سبيله.

