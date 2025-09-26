الجمعة 26 سبتمبر 2025
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المحلة إلى 11 وفاة و37 إصابة (فيديو وصور)

ارتفاع وفيات حريق
ارتفاع وفيات حريق المحلة لـ 10 والمصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث حريق مصنع المحلة الكبرى إلى وفاة 11 شخصا، وإصابة 37 آخرين، خرج من بينهم 23 شخص بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.

حريق بمصنع في المحلة بالغربية

ويواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة أعمال رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين تحت الركام  جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم الجمعة بالمصنع الواقع في حي أول المحلة الكبرى.

محافظ الغربية يتابع رفع أنقاض حريق مصنع المحلة ويوجه بدعم الأسر المتضررة (صور)

 

وأكد محافظ الغربية أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن جميع الحالات مستقرة تمامًا باستثناء الحالات الخاضعة للملاحظة في العناية المركزة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة متعلقة باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال متابعة الموقف، وجه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، كما تكفلت لجنة المنشآت بفحص المباني المجاورة للمصبغة والتأكد من سلامتها الإنشائية لضمان عدم وجود أي مخاطر إضافية على المواطنين.

وجدد المحافظ شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث.

