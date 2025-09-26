بعد إخلاء سبيلها في قضية نشر الفسق والفجور، بطة ضياء تحلق شعرها في لايف على تيك توك

ظهرت البلوجر بطة ضياء في بث مباشر عبر حسابها على منصة تيك توك، وهي تقوم بحلق شعرها بالكامل وسط حالة من الانهيار والبكاء، معلقة بقولها: "حسبي الله ونعم الوكيل".

جاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء ويمثل خروجًا على قيم المجتمع وآدابه العامة.

الفيديو أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من عبّر عن تعاطفه معها، معتبرًا أن ما قامت به ناتج عن ضغوط نفسية، ومن انتقد التصرف واعتبره محاولة جديدة للفت الانتباه وإثارة الجدل.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات ضدها لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتتنافى مع قيم المجتمع وتشكل خروجًا على الآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من القبض على المتهمة، وتبين أنها مسجلة جنائيًا، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ونشر المقاطع عبر صفحتها الخاصة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.