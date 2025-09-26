حصلت فيتو على أسماء ضحايا الحريق المروع الذي اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، في عقار مكون من 8 طوابق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة الطفل يوسف محمد أحمد البالغ من العمر 4 سنوات، نتيجة اختناق جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة.

كما أسفر الحريق عن إصابة كل من: نورا محمد سعد 50 سنة، وروضة محمد أحمد 13 سنة، وأحمد محمد أحمد 16 سنة، باختناقات متفرقة، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، بينما تم إيداع جثمان الطفل بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء ضحايا حريق شقة سكنية بالقليوبية

البداية عندما شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، واقعة مأساوية بعد اندلاع حريق هائل داخل عقار سكني مكون من 8 طوابق، يقع بشارع الروضة المتفرع من شارع ورقة ابن نوفل.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع حريق في الطابق الثاني بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وأسفر الحادث عن وفاة طفل متأثرًا بالنيران، فضلًا عن إصابة 3 أشخاص باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما جرى نقل جثمان الطفل المتوفى إلى المستشفى ذاته تحت تصرف جهات التحقيق.

