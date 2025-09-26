الجمعة 26 سبتمبر 2025
القبض على شخص زعم قدرته على علاج مرض السكري بأذى الحيوانات الأليفة بالإسماعيلية

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص ظهر في فيديو مجردًا من ملابسه العلوية يزعم توصله لعلاج مرض السكري عن طريق إلحاق الأذى بالحيوانات الأليفة بـ الإسماعيلية.

 

فيديو لشخص زعم قدرته على علاج مرض السكري بأذى الحيوانات الأليفة بالإسماعيلية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يزعم خلاله أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه العلوية بتوصله لعلاج مرض السكري عن طريق إلحاق الأذى بالحيوانات الأليفة بالإسماعيلية.


وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية)، وبفحص الحساب المستخدم فى نشر الفيديو تبين قيام المذكور بنشر العديد من مقاطع الفيديو تتضمن ذات النهج بالإضافة إلى قيامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

