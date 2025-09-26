الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

صور من الحريق
صور من الحريق

شب منذ قليل حريق هائل في مطعم مأكولات شهير في مدينة المراغة بسوهاج دون خسائر في الأرواح. 

 

حريق في مطعم شهير بمدينة المراغة بسوهاج 
 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمطعم ملك أحمد محروس عبد الحليم ٤٠ عاما والشهير مطعم الشرقاوي بمدينة المراغة. 

ونتج عن احتراق تندة المطعم وشواية الفحم الموجودة بالمطعم وتم فصل الكهرباء والغاز عن المكان ولا توجد خسائر بالأرواح وتم إخماد الحريق بواسطة مطافي المراغة والمطعم غير مرخص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ads