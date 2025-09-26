حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

شب منذ قليل حريق هائل في مطعم مأكولات شهير في مدينة المراغة بسوهاج دون خسائر في الأرواح.

حريق في مطعم شهير بمدينة المراغة بسوهاج



كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمطعم ملك أحمد محروس عبد الحليم ٤٠ عاما والشهير مطعم الشرقاوي بمدينة المراغة.

ونتج عن احتراق تندة المطعم وشواية الفحم الموجودة بالمطعم وتم فصل الكهرباء والغاز عن المكان ولا توجد خسائر بالأرواح وتم إخماد الحريق بواسطة مطافي المراغة والمطعم غير مرخص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

