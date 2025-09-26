الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي

المتهمة
المتهمة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 أشخاص (أحدهم يحمل جنسية أجنبية) وسيدتين لهما معلومات جنائية، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهم الإجرامي واستقطاب راغبي المتعة بدون تمييز، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم في نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة الجرائم الأخلاقية وحماية قيم المجتمع.

