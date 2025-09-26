الجمعة 26 سبتمبر 2025
ضبط شخصين استغلا 18 طفلًا في أعمال التسول وترويج المخدرات بالجيزة

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، فضلًا عن ترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.

وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري "البودر" و"الأيس" وسلاح أبيض، كما تم ضبط 18 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

