السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقليوبية

تمكنت قوات الحناية المدنية بالقليوبية، من السيرة على حريق شب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من ثلاثة طوابق، بمنطقة منشأة النور آخر شارع الثلاجة بدائرة قسم بنها.

السيطرة على حريق بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب الحريق، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي العقار.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بمحتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

