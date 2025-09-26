مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حريق عقار بالقليوبية

لقي صغير مصرعه وأصيب 3 أشخاص في حريق اندلع بالطابق الثاني لعقار سكني مكون من 8 طوابق، في مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بـالقليوبية، باندلاع حريق في الطابق الثاني بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وأسفر الحادث عن مصرع صغير، فضلًا عن إصابة 3 أشخاص باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى ذاته تحت تصرف جهات التحقيق.

