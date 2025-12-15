الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
18 حجم الخط

تقدم نادي مانشستر يونايتد، علي نظيره بورنموث، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

نجح أماد تراوري في منح مانشستر يونايتد التقدم مبكرا في الدقيقة 13 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن بورنموث من إدراك التعادل عبر أنطوان سيمينو في الدقيقة 40، ثم سجل كاسيمير هدف اليونايتد الثاني في الدقيقة 4+45. 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

في حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، لوك شاو، هيفين.

وسط الملعب: برونو فيرنانديز، كاسميرو، أماد ديالو.

الهجوم: بريان مبويمو، ماتياس كونيا، ماسون ماونت.

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، فيما يقع بورنموث بالمركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى مان يونايتد وبونموث حصد نقاط المباراة الليلة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن اليونايتد يسعى للدخول إلى المربع الذهبي، فيما يسعى بورنموث الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

1- آرسنال 36 نقطة 
2- مانشستر سيتي 34 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 28 نقطة
5- كريستال بالاس 26 نقطة
6- ليفربول 26 نقطة
7- سندرلاند 26 نقطة
8- مانشستر يونايتد 25 نقطة
9- إيفرتون 24 نقطة
10- برايتون 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- فولهام 20 نقطة
14- برينتفورد 20 نقطة
15- بورنموث 20 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
17- ليدز يونايتد 16 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الانجليزي أماد تراوري مانشستر يونايتد وبورنموث

مواد متعلقة

جايس السويدي يكشف حقيقة تلقي عرض رسمي من الأهلي لضم إبراهيم دياباتيه

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أشرف داري يقترب من الظهور أساسيا مع الأهلي أمام سيراميكا

أهلى 2008 يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلي يحتفي بذكرى فوزه على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية (فيديو)

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد الانضمام للفريق

توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الخطيب يهنئ فريق سيدات السلة بالتتويج ببطولة إفريقيا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads