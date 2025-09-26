الجمعة 26 سبتمبر 2025
استشهاد فرد شرطة وإصابة 3 ضباط في حريق مصنع المحلة

حريق مصنع المحلة.
حريق مصنع المحلة.

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم حادثًا مأساويًا ، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية، عقب انفجار ضخم بغلايات مصنع "البشبيشي" ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وخسائر جسيمة.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

وكشف مصدر أمني أن الحادث أسفر عن استشهاد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء والإنقاذ، فضلًا عن مصرع 10 مدنيين نتيجة الاختناق والحصار داخل المصنع وقت اشتعال النيران. 

كما أُصيب 3 ضباط من قوات الحماية المدنية تم نقلهم إلى مستشفى الرواد، لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب إصابة أحد أفراد القوة المشاركة. 

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية  بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحلة العام والقصر، وسط حالة استنفار أمني وطبي. 

فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والجهات المعنية بمحافظة الغربية معاينة الموقع لكشف ملابسات الحريق وأسباب الانفجار الذي أدى لانهيار أجزاء كبيرة من المبنى.

