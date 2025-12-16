10 صور تكشف الحادث، انقلاب حاويات قطار بطوخ يدمر سور المنازل ويوقف حركة السكك الحديدية

18 حجم الخط

تأثرت بعض المنازل الملاصقة لشريط السكك الحديدية بقرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية بسبب انهيار السور الفاصل بين الأهالي والقطار، إثر سقوط 4 حاويات «كونتر» من قطار بضائع بالقرب من مول العابد بطوخ، ما أدى إلى توقف حركة القطار لحين رفع الحاويات وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

10 صور ترصد تأثر المنازل بفعل انقلاب حاويات قطار بطوخ

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 4 حاويات من أحد قطارات البضائع أثناء مروره بالقرب من مول العابد بقرية السفاينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة.

انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية إثر سقوط حاويات من قطار بطوخ

وبالفحص، تبين سقوط الحاويات السبع من القطار، ما أسفر عن انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وشريط السكة الحديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط حاويات من قطار بطوخ، القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها

أوضحت المعاينة الأولية أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بقرية السفاينة طوخ سقطت عدة صناديق كونتينر من العربات وكانت فارغة في حين استمر القطار في السير قبل أن يتوقف على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر عدد من المنازل، وجارٍ حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون ان يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

