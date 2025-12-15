الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى، غدا الثلاثاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن


ويكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

تقلبات أواخر الخريف، أمطار غزيرة تصل للسيول.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء واضطراب في ملاحة البحرين وخليج السويس

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية في هذه المناطق

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

طقس الإثنين، شبورة كثيفة تنتهي في التاسعة صباحا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

موعد الشبورة الكثيفة على الطرق

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads