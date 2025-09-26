مشهد تمثيلي، الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة توك توك بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر حال محاولته سرقة مركبة "توك توك" بـالقليوبية ونشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه مشهد تمثيلي ونشرها على الصفحة بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المادي، وتم ضبطهم.

فيديو محاولة سرقة توك توك بالقليوبية

وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر حال محاولته سرقة مركبة "توك توك" بالقليوبية ونشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "مشهد تمثيلى" وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( مالك مقهى "القائم على إدارة الصفحة المشار إليها" له معلومات جنائية، مالك مركبة "توك توك"، وعامل) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ومقاطع "تمثيلية" لعدة وقائع سرقات أخرى ونشرها على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المادي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

