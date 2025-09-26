الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ظهور صانع محتوى داخل غرفة حجز بأحد الأقسام

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله صانع محتوى وبصحبته آخر، مع الادعاء بوجودهما داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث تم تحديد وضبط الشخصين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما عاملان (أحدهما صانع محتوى) يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وبمواجهتهما أقرا بأن المقطع تم تصويره داخل مشغل قماش يعمل به أحدهما، عقب انصراف باقي العاملين، ثم جرى نشره على إحدى الصفحات التابعة لهما بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشددة على استمرارها في رصد وضبط مروجي الشائعات والمحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اقسام الشرطة أجهزة الأمن دائرة قسم شرطة السلام ة بوزارة الداخلية

مواد متعلقة

مشهد تمثيلي، الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة توك توك بالقليوبية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء ظهور مدير مدرسة بسلاح ناري في القاهرة

ضبط شخصين استغلا 18 طفلًا في أعمال التسول وترويج المخدرات بالجيزة

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 5 أشخاص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي

ضبط سيدة تدير ناديا صحيا غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقي

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سرقة هاتف سيدة واستخدامه لابتزازها في الجيزة

ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على قائد سيارة بالجيزة بعد تداول فيديو

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، تأكد غياب ثنائي الأهلي عن القمة أمام الزمالك

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

لماذا أخفت القافلة النبي يوسف بعد خروجه من البئر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الأرصاد تحذر سكان جنوب الصعيد والبحر الأحمر من هذه الظاهرة الجوية

نتنياهو: قادة كثر دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن

نتنياهو: إسرائيل تعتزم السيطرة على قطاع غزة وإنشاء سلطة مدنية فيه

أسماء ضحايا حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أخفت القافلة النبي يوسف بعد خروجه من البئر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل الأسرة آثمة إذا امتنعت عن تعليم أبنائها؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب (فيديو)

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بقدوم أمور سيئة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads