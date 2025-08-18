أخبار مصر: تنسيق المرحلة الثالثة 2025، أحمد عبد الجواد مهندس الانتخابات، إيران تستعد للحرب مع إسرائيل، وقف فيلم طلقني

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التعليم الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.

تنتهي اليوم الإثنين مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، وعقب إعلان النتيجة، تنطلق آخر مراحل تنسيق الجامعات 2025، المرحلة الثالثة.

في مثل هذا اليوم من عام 1920، عقد واحد من أهم الاجتماعات في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، حين جلس الوفد المصري بزعامة سعد زغلول على طاولة المفاوضات مع ممثلي الحكومة البريطانية، لمناقشة صيغة تعترف بـ استقلال مصر بعد ثورة 1919 التي قلبت الموازين داخل القاهرة ولندن على السواء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الاثنين ويسود طقس حار رطب أغلب الانحاء، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

حذر اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مساء أمس الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمالات".

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الثاني للنظام القديم والحديث، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات.

رد السيناريست أيمن بهجت قمر، على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، وزعمت توقف تصوير فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، خاصة بعدما قامت الأخيرة بإلغاء متابعته عبر إنستجرام.

في 15 سبتمبر من العام الماضي 2024 أي قبل نحو عام، انتخبت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا للحزب، في حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب، ورئيس مجلس الشيوخ، لينطلق بعدها الحزب الحائز على الأغلبية في مرحلة جديدة من العمل السياسي عقب الفترة التي تولى فيها النائب أشرف رشاد، مهام منصب الأمين العام.

أكدت الدكتورة ليلى أبو المجد، أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس، أن نصوص التلمود تحمل تأويلات خطيرة ترتبط بمفهوم "المسيح المحارب"، مشيرة إلى أن هذه الأفكار تعكس طبيعة الفكر الديني الذي تتبناه بعض الحركات اليهودية المتطرفة.

تنطلق اليوم الإثنين امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لطلاب القسمين العلمي والأدبي طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

تلقى النجم البرازيلي نيمار الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة صفر / 6 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي، مساء أمس الأحد.

أثارت واقعة اعتداء مروّعة بمحافظة الشرقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب المبرح والسحل على سلالم منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق.

أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أمس، إعادة تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية قريبًا.

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير وظائف في وزارة الإسكان في عدد من التخصصات ويزداد البحث عن موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025، ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025.

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الكرة المصرية عن حكام مباريات الثلاثاء في مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا للتوصل إلى سلام دائم.

أعلن الفنان سامح حسين خبرا حزينا عبر حسابه على فيس بوك، حيث كشف عن وفاة ابن شقيقه.

تنظر محكمة أكتوبر اليوم الإثنين 18 أغسطس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمد مضايقتهن.

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا بالإضافة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

علق علاء الساحر في استوري نشره عقب إخلاء سبيل، مدون عليه كلمات: “وجيه وقت الحساب” في رسالة غامضة منه.

تحل اليوم 18 أغسطس ذكرى وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي رحل عام 2018 عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع قصير مع المرض.

في إطار دور مصر الحيوي في مساندة الشعب الفلسطيني، بدأت شاحنات القافلة الـ17 من المساعدات الإنسانية في الدخول من مصر إلى قطاع غزة.

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى السلام في أوكرانيا بأنها "افتراء دنيء" وفق تعبيرها.

كشفت التحريات وكاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث مطاردة شباب لبعض للفتيات بسيارتهم على طريق الواحات، والتي تم التحفظ عليها وتفريغها، كافة تفاصيل الحادث منذ خروج الفتيات من الكافيه الذي كانوا يجلسون فيه حتى مطاردتهم بثلاث سيارات يستقلها شباب كانوا يجلسون على ذات الكافيه، لتؤكد صحة الواقعة وأقوال المجني عليهن.

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر الجزائر مساء أمس الأحد، حسب ما رصده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.