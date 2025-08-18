أخبار مصر: تنسيق المرحلة الثالثة 2025، أحمد عبد الجواد مهندس الانتخابات، إيران تستعد للحرب مع إسرائيل، وقف فيلم طلقني
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التعليم الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.
متى يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2025؟ اعرف الكليات المتاحة علمي وأدبي
تنتهي اليوم الإثنين مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، وعقب إعلان النتيجة، تنطلق آخر مراحل تنسيق الجامعات 2025، المرحلة الثالثة.
ذكرى أخطر صدام بين مصر ولندن في القرن العشرين، هكذا ولدت زعامة سعد زغلول
في مثل هذا اليوم من عام 1920، عقد واحد من أهم الاجتماعات في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، حين جلس الوفد المصري بزعامة سعد زغلول على طاولة المفاوضات مع ممثلي الحكومة البريطانية، لمناقشة صيغة تعترف بـ استقلال مصر بعد ثورة 1919 التي قلبت الموازين داخل القاهرة ولندن على السواء.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الاثنين ويسود طقس حار رطب أغلب الانحاء، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.
قد تكون الأخيرة، إيران تتأهب للحرب المقبلة مع إسرائيل (فيديو)
حذر اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مساء أمس الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمالات".
طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى
يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الثاني للنظام القديم والحديث، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات.
أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة توقف فيلم طلقني بسبب خلاف بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
رد السيناريست أيمن بهجت قمر، على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، وزعمت توقف تصوير فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، خاصة بعدما قامت الأخيرة بإلغاء متابعته عبر إنستجرام.
يسير على خطى أحمد عز واقترب من حلم زعيم الأغلبية، أحمد عبد الجواد.. مهندس انتخابات 2025
في 15 سبتمبر من العام الماضي 2024 أي قبل نحو عام، انتخبت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا للحزب، في حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب، ورئيس مجلس الشيوخ، لينطلق بعدها الحزب الحائز على الأغلبية في مرحلة جديدة من العمل السياسي عقب الفترة التي تولى فيها النائب أشرف رشاد، مهام منصب الأمين العام.
باحثة: التراث التلمودي يبشّر بـ"المسيح المحارب" ونهاية إسرائيل قبل بلوغ عقدها الثامن
أكدت الدكتورة ليلى أبو المجد، أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس، أن نصوص التلمود تحمل تأويلات خطيرة ترتبط بمفهوم "المسيح المحارب"، مشيرة إلى أن هذه الأفكار تعكس طبيعة الفكر الديني الذي تتبناه بعض الحركات اليهودية المتطرفة.
اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" بمواد القرآن الكريم والأحياء
تنطلق اليوم الإثنين امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لطلاب القسمين العلمي والأدبي طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.
انهيار نيمار بالبكاء بعد أكبر خسارة في مسيرته (فيديو)
تلقى النجم البرازيلي نيمار الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة صفر / 6 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي، مساء أمس الأحد.
احتجاز طرفي واقعة "سحل سيدة" بالشرقية لحين ورود تحريات المباحث
أثارت واقعة اعتداء مروّعة بمحافظة الشرقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب المبرح والسحل على سلالم منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق.
الأردن يعلن تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية
أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أمس، إعادة تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية قريبًا.
موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير وظائف في وزارة الإسكان في عدد من التخصصات ويزداد البحث عن موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025، ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025.
أبرزها بيراميدز والمصري، الكشف عن حكام مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز
كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الكرة المصرية عن حكام مباريات الثلاثاء في مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
زيلينسكي في واشنطن.. وترامب يضع "شروط السلام الفوري"
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا للتوصل إلى سلام دائم.
الموت يفجع الفنان سامح حسين
أعلن الفنان سامح حسين خبرا حزينا عبر حسابه على فيس بوك، حيث كشف عن وفاة ابن شقيقه.
اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
تنظر محكمة أكتوبر اليوم الإثنين 18 أغسطس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمد مضايقتهن.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا بالإضافة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.
أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله
علق علاء الساحر في استوري نشره عقب إخلاء سبيل، مدون عليه كلمات: “وجيه وقت الحساب” في رسالة غامضة منه.
في ذكرى وفاته، كوفي عنان.. دبلوماسي السلام الذي غيبه الموت وبقيت إنسانيته خالدة
تحل اليوم 18 أغسطس ذكرى وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي رحل عام 2018 عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع قصير مع المرض.
القافلة الـ17، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)
في إطار دور مصر الحيوي في مساندة الشعب الفلسطيني، بدأت شاحنات القافلة الـ17 من المساعدات الإنسانية في الدخول من مصر إلى قطاع غزة.
زاخاروفا ترد على تصريحات ماكرون: افتراء دنيء
وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى السلام في أوكرانيا بأنها "افتراء دنيء" وفق تعبيرها.
5 مشاهد تكشف تفاصيل مطاردة المتهمين لـ فتيات طريق الواحات
كشفت التحريات وكاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث مطاردة شباب لبعض للفتيات بسيارتهم على طريق الواحات، والتي تم التحفظ عليها وتفريغها، كافة تفاصيل الحادث منذ خروج الفتيات من الكافيه الذي كانوا يجلسون فيه حتى مطاردتهم بثلاث سيارات يستقلها شباب كانوا يجلسون على ذات الكافيه، لتؤكد صحة الواقعة وأقوال المجني عليهن.
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الجزائر
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر الجزائر مساء أمس الأحد، حسب ما رصده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا