خارج الحدود

السعودية: ندعو الإمارات إلى وقف أي دعم عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

قال مجلس الوزراء السعودي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء:  لن نتردد في أي إجراء لمواجهة ما يمس أمننا الوطني

السعودية: نأمل أن توقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي 


وقال مجلس الوزراء السعودي في بيانه:  ملتزمون بأمن اليمن واستقراره وسيادته وندعم بشكل كامل رئيس مجلس القيادة اليمني وحكومته 
وأضاف:  نأسف لما آلت إليه جهود التهدئة باليمن  والتي قوبلت بتصعيد غير مبرر  
وتابع المجلس: التصعيد غير المبرر لا ينسجم مع وعود الإمارات ونأمل أن تسود الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار
واستطرد:  نأمل أن توقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب عملها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

‌‏الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن


وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها: "بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/ 12/ 2025 حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف" 

السعودية الإمارات اليمن التحالف العربي المجلس الانتقالي الجنوبي

