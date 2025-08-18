كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير وظائف في وزارة الإسكان في عدد من التخصصات ويزداد البحث عن موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025، ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025.

موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 24 في وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات َآلية ثالث، و(18) في وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، و(10) في وظيفة مفتش إداري جمعيات ثالث، و(12) في وظيفة محام ثالث، و(7) في وظيفة أخصائي شئون عقارية ثالث.

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين (5) في وظيفة فني تنفيذ رابع و(6) في وظيفة سائق سادس، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فإنها تضمنت ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 39 عاما.

الصورة الشخصية

بطاقة الرقم القومي



المؤهل الدراسي



الموقف من الخدمة العسكرية



إيصال الإيداع البنكي



رخصة قيادية مهنية سارية (درجة أولى أو درجة ثانية)



بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

