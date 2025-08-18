الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
ads

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير وظائف في وزارة الإسكان في عدد من التخصصات ويزداد البحث عن موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025، ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025.

 

موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025

 

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 24 في وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات َآلية ثالث، و(18) في وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، و(10) في وظيفة مفتش إداري جمعيات ثالث، و(12) في وظيفة محام ثالث، و(7) في وظيفة أخصائي شئون عقارية ثالث.

 

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين (5) في وظيفة فني تنفيذ رابع و(6) في وظيفة سائق سادس، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025 على  موقع بوابة الوظائف الحكومية .

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان 

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فإنها تضمنت ما يلي: 

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 39 عاما.

الصورة الشخصية

بطاقة الرقم القومي 

المؤهل الدراسي

الموقف من الخدمة العسكرية

 إيصال الإيداع البنكي

رخصة قيادية مهنية سارية (درجة أولى أو درجة ثانية)

 بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في  بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المجتمعات العمرانية المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة ومدير "العربية للتنمية الإدارية" يبحثان تطوير مهام المنظمة

رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع وزير الاستثمار سبل تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

5 مشاهد تكشف تفاصيل مطاردة المتهمين لـ فتيات طريق الواحات

باحثة: التراث التلمودي يبشّر بـ"المسيح المحارب" ونهاية إسرائيل قبل بلوغ عقدها الثامن

أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم

خدمات

المزيد

تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads