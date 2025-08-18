الإثنين 18 أغسطس 2025
القافلة الـ17، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)

المساعدات الإنسانية،
المساعدات الإنسانية، فيتو

في إطار دور مصر الحيوي في مساندة الشعب الفلسطيني، بدأت شاحنات القافلة الـ17 من المساعدات الإنسانية في الدخول من مصر إلى قطاع غزة.

 

بدء دخول شاحنات القافلة الـ17 من مصر إلى قطاع غزة

يأتي ذلك لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة التي يحتاجها سكان القطاع في ظل الحصار المفروض من الجانب الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، والمجاعة الناتجة عن ذلك الحصار.

20 شاحنة إماراتية تدخل غزة من معبر رفح البري

كما واصلت قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث عبرت، أمس، 20 شاحنة إغاثية من معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى داخل القطاع.

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأساسية، في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة المواطنين في غزة، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

 

ويأتي هذا التحرك استمرارًا لسلسلة من القوافل الإغاثية التي تسيرها مصر والإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الموقف الثابت في تقديم العون والمساندة الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: احتلال غزة يستغرق 4 أشهر

21 شهيدا من طالبي المساعدات في غزة منذ فجر اليوم

قطاع غزة غزة مصر المساعدات الانسانية الشعب الفلسطيني

