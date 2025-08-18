يسير على خطى أحمد عز واقترب من حلم زعيم الأغلبية، أحمد عبد الجواد.. مهندس انتخابات 2025

في 15 سبتمبر من العام الماضي 2024 أي قبل نحو عام، انتخبت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا للحزب، في حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب، ورئيس مجلس الشيوخ، لينطلق بعدها الحزب الحائز على الأغلبية في مرحلة جديدة من العمل السياسي عقب الفترة التي تولى فيها النائب أشرف رشاد، مهام منصب الأمين العام.

أحمد عبد الجواد يسير على خطى أحمد عز في الحزب الوطني

ومنذ ذلك الحين بدأ يبرز اسم النائب أحمد عبد الجواد، ليصبح بمثابة "مهندسا للعمليات" داخل الحزب الأكبر في مصر خلال المرحلة الراهنة، وذهب البعض لتشبيهه بالمهندس أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.

بداية العمل السياسي للنائب أحمد عبد الجواد

أول احتكاك للنائب أحمد عبد الجواد، بالعمل السياسي، الذي جاء من عمله الشرطي برتبة عقيد في قطاع الأمن الوطني، عضويته في مجلس الشيوخ 2020 عن محافظة الشرقية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع شرق الدلتا، وظل في موقعه إلى أن بدأ اسمه يظهر على الساحة منذ 2023 قبل توليه منصب الأمين العام، حينما تولى منصب نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم.

أحمد عبد الجواد يبدأ عمله السياسي عضوا بمجلس الشيوخ عقبه عمله الشرطي

عبد الجواد الحاصل على ليسانس الحقوق وبكالوريوس علوم الشُرطة، ومن مواليد محافظة الشرقية، حصل على دبلوم في القانون العام، ومُحكِّم ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الدَّولىّ للوساطة والتَّحكيم، وتولى نائب رئيس مجلس إدارة قناة المحور الفضائيَّة، والتي يمتلكها رجل الأعمال، الدكتور محمد منظور، القيادي بحزب مستقبل وطن.

تحركات كبيرة داخل جميع محافظات مصر

انطلق أحمد عبد الجواد، في تحركات مكوكية بجميع محافظات مصر من خلال أمانات مستقبل وطن، والتي نظمت العديد من الفعاليات في إطار الدور المجتمعي، من خلال تقديم دعم لكل محافظة في القطاعات التعليمية والصحية، وغيرها من الأنشطة الخيرية.

جولات أحمد عبد الجواد في المحافظات المختلفة

وحرص أمناء مستقبل وطن في المحافظات المختلفة، على حفاوة الاستقبال بصورة كبيرة بحضور أحمد عبد الجواد، لاسيما وأن هذه الأنشطة كانت بتبرعات وجهود ذاتية، لقيادات الحزب في كل محافظة، وكانت ضمن التحركات لاختيار المرشحين لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

دعم الدور المجتمعي لمستقبل وطن في المحافظات

وأمام بزوغ نجمه وسيطرته على القرار في مستقبل وطن حرص قيادات وكوادر الحزب، على التقرب من عبد الجواد، أملا في نيل الثقة للتواجد داخل إحدى الغرفتين التشريعيتين مجلسي النواب أو الشيوخ، ونجحت تحركات الأمين العام للحزب في الحفاظ على حصته في انتخابات الشيوخ 2025، والتي من المقرر الانتهاء منها عقب جولة الإعادة المنتظرة خلال أيام.

تحركات أحمد عبد الجواد وسط قيادات الحزب

وعلى الرغم من أن مستقبل وطن لم يحصل على الأغلبية في مجلس الشيوخ 2025، إلا أنه احتفظ بالعدد الأكبر من المقاعد سواء الفردية أو ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي ضمت 12 حزبا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ورغم النجاحات التي حققها عبدالجواد إلا أن هناك انتقادات توجه لطريقته في إدارة العملية الانتخابية وتحويل الانتخابات إلى ما يشبه الاستفتاء، خصوصا أن معظم المقاعد فى انتخابات الشيوخ نتيجتها كانت شبه محسومة.

دور أحمد عبد الجواد في إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ

استطاع عبد الجواد، أن يرسم ملامح القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي فازت في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو من قام بتحديد حصة كل حزب في القائمة، بالتوافق مع قيادات الأحزاب الأخرى.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمقاعد الفردية، والتي نجح مستقبل وطن في حسمها جميعا من الجولة الأولى، بالتوافق والتنسيق مع باقي الأحزاب السياسية الموجودة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

أحد المؤتمرات الانتخابية لحزب مستقبل وطن

ما قام به عبد الجواد، ويواصله أيضا استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبل، لم يختلف كثيرا عن الدور الذي كان يقوم به المهندس أحمد عز، آخر أمين تنظيم للحزب الوطني.

تصعيد رجال الأعمال في مستقبل وطن

يعتمد عبد الجواد في اختياراته على رجال الأعمال وأصحاب المال، لاسيما وأنهم من يقومون بتمويل الدور المجتمعي للحزب من أعمال خيرية تتمثل في تطوير مدارس وتوفير أجهزة ومعدات للمستشفيات وغيرها، وهو ما ظهر واضحا في اختيارات نواب مجلس الشيوخ 2025 عن حزب مستقبل وطن.

وعلى الرغم من عضويته في مجلس الشيوخ الحالي، إلا أن اسم أحمد عبد الجواد، لم يكن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك لم يترشح على المقاعد الفردية، وسط توقعات بأنه سخوض سباق انتخابات مجلس النواب والذي تجرى انتخاباته في نوفمبر المقبل، استعدادا لتنصيبه زعيما للأغلبية في المجلس.

استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025

ومؤخرا واصلت اللجنة المركزية المشكلة من قبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، دراسة ترشيحات انتخابات مجلس النواب 2025، اجتماعاتها، برئاسة أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ضمن استراتيجية الحزب، لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع، ودوره في الحياة السياسية.

