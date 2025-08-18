الإثنين 18 أغسطس 2025
الأردن يعلن تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية

ولي عهد الأردن، فيتو
أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أمس، إعادة تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية قريبًا.


وأكد خلال لقاء في محافظة إربد أن الهدف من البرنامج تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن التجربة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الشباب بأرضهم، وتعمل على صقل الشخصية والانضباط.

وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع الشركاء على تطوير برنامج الخدمة وفق جدول زمني واضح، بحيث يخضع لسلسلة من الإجراءات قبل الإعلان عن تفاصيله.

وأكد أن تفاصيل برنامج الخدمة الجديد سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك بين الجيش الأردني والحكومة.

