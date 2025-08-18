الأردن يعلن تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية

أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أمس، إعادة تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية قريبًا.



وأكد خلال لقاء في محافظة إربد أن الهدف من البرنامج تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن التجربة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الشباب بأرضهم، وتعمل على صقل الشخصية والانضباط.

وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع الشركاء على تطوير برنامج الخدمة وفق جدول زمني واضح، بحيث يخضع لسلسلة من الإجراءات قبل الإعلان عن تفاصيله.

وأكد أن تفاصيل برنامج الخدمة الجديد سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك بين الجيش الأردني والحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.