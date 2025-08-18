مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا بالإضافة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.



الدوري الإنجليزي



ليدز يونايتد ضد إيفرتون: الساعة 10 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 1



الدوري الإسباني



إلتشي ضد ريال بيتيس: الساعة 10 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 3



كأس أمم إفريقيا للمحليين



الجزائر ضد النيجر: الساعة 8 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 6

