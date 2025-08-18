الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا

ايفرتون، فيتو
ايفرتون، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا بالإضافة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.


الدوري الإنجليزي


ليدز يونايتد ضد إيفرتون: الساعة 10 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 1
 

الدوري الإسباني


إلتشي ضد ريال بيتيس: الساعة 10 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 3
 

كأس أمم إفريقيا للمحليين


الجزائر ضد النيجر: الساعة 8 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 6

