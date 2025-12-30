أمين الفتوى يحذر من مدعى العلم فى الإفتاء (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التخصص فى العلم يطمئن المواطنين، محذرا من الذين يدعون العلم فى كل شء بدون علم.



وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية " الناس"، إن الذين يتحدثون فى العمل وفى الفتاوى بدون علم، أمر خطير هلى المجتمع والأمة، ناصحا الذين يدعون العلم بانه لا يجوز الحديث فى أى شء، وبدون علم.



واضاف: " طالما أنك لست فقيها فلا يجب أن تفتي، أو أنك لم تكن طبيبا فلا يجب أن تتطبب الناس، فلا يجب أن تحشو عقول الناس بالضلال، فإذا ما سمعوا حقائق، يصابوا بحالة من الإضطراب".



وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " يجب أن نتعلم أن التخصص فى الفن أو العلم مهم جدا لاستقرار حياة المواطنين، والمجتمع والأمة، عطاء أبن أبي رباح أحد التابعين من الصحابة وكان أعلم الناس فى مناسك الحج وكان يجعل أحد الناس يركب دابة ويمر فى مكة وينادي فى الناس وهم يؤدون شعائر الحج، ويقول لهم: لا يفتي الناس فى الحج إلا عطاء أبن أبي رباح، والأمر من قديم الزمن فالتخصص فى العلم من قديم الزمن".



وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " لذلك يجب أن ننتبه، أن الإنسان إذا ما تكلم وهو لا يعلم كان ضرره أكثر من نفعه".



