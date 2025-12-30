ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيق التيك توكر كروان مشاكل وصديقه، وحجزهما بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة أمام معهد ناصر بمنطقة الساحل بالقاهرة.

القبض على التيك توكر كروان مشاكل

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى فرح التيك توكر كروان مشاكل، بعد تداول أقاويل بشأن وقوع مشاجرة وتعديات بين البودي جاردات والمعازيم.

وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض فرح كروان مشاكل بسبب التزاحم ووقائع التحرش والاعتداءات، فيما أشار صاحب القاعة إلى عدم حدوث مشاجرات موضحًا أن التدافع كان عنيفا.

وشهد حفل زواج كروان مشاكل بحفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم، بقاعة أفراح بمنطقة شبرا الخيمة فوضى كبيرة خرجت عن السيطرة، حيث أظهرت فيديوهات متداولة مشاجرات وتحرشًا وصراخًا ناتجًا عن الزحام الكثيف.

وأظهرت الفيديوهات تجمهرًا وهجومًا على البلوجر إنجي حمادة، إضافة إلى ظهور البلوجر المثيرة للجدل "أم مكة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة أثناء حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على مشاجرة نشبت بين البودي جارد والمعازيم بسبب ما شهده الفرح من زحام وتدافع بين المعازيم نتج عنه تحرش وأصيبت العروس بحالة إغماء الأمر الذي دعا كروان مشاكل إلى الانسحاب بعروسته وترك الفرح وإنهائه قبل موعده.

