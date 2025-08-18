في ذكرى وفاته، كوفي عنان.. دبلوماسي السلام الذي غيبه الموت وبقيت إنسانيته خالدة

تحل اليوم 18 أغسطس ذكرى وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي رحل عام 2018 عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع قصير مع المرض.

ويظل عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام، رمزًا عالميًا للسلام والعدل، بعدما ترك بصمة إنسانية ودبلوماسية لا تنسى في مسيرته الممتدة لعقود داخل أروقة المنظمة الدولية وخارجها.

ذكرى وفاة كوفي عنان



وُلد كوفي عنان في قسم كوفاندروس بمدينة كوماسي بساحل الذهب غانا حاليًا في 8 أبريل 1938، وكان له شقيقة توأم تُدعى إيفوا أتا، التي توفيت عام 1991، ويتشاركان معًا في الاسم الأوسط "أتا" والذي يعني "التوأم" باللغة الأكانية. وقد وُلد عنان وأخته في عائلة أرستقراطية تنتمي لقبيلتي الأشانتي والفانتي، حيث كان أجدادهما وأعمامهما من زعماء القبائل.

وتبعًا لتقاليد إطلاق الأسماء في اللغة الأكانية، يُسمى بعض الأطفال بحسب يوم ميلادهم أو ترتيبهم بين إخوتهم، وكان اسم "كوفي" يعني المولود يوم الجمعة، فيما أوضح عنان أن لقبه يُترجم إلى "المدفع" باللغة الإنجليزية.

مناصب كوفى عنان

بين عامي 1954 و1957 التحق عنان بمدرسة مفانتسيبيم الميثودية الداخلية في مدينة كيب كوست، وهي مدرسة عريقة تأسست في سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد صرّح لاحقًا بأن تلك المدرسة غرست فيه قيمًا إنسانية عميقة، أبرزها أن "المعاناة في أي مكان تهم الناس في كل مكان". وتخرج عنان عام 1957، وهو نفس العام الذي حصل فيه ساحل الذهب على استقلاله من المملكة المتحدة، ليحمل اسم "غانا".

وفي عام 1958 بدأ دراسة الاقتصاد في كلية كوماسي للعلوم والتكنولوجيا، والتي أصبحت لاحقًا جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا. ثم حصل على منحة من مؤسسة فورد مكنته من استكمال دراسته في كلية ماكالستر بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث تخرج عام 1961. وبعدها أكمل دبلوم الدراسات المعمقة في العلاقات الدولية بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف – سويسرا (1961 – 1962). ولاحقًا، بين عامي 1971 و1972، درس في برنامج زملاء سلون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث حصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال.

كان عنان يتقن الإنجليزية والفرنسية ولغة الأكان، إلى جانب بعض لغات كرو وغيرها من اللغات الإفريقية.

وعلى الصعيد الدولي، برز اسمه عام 1996 عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي يسعى إلى ولاية ثانية، إذ حصل على تأييد 14 عضوًا من أصل 15 في مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده، ليصبح بذلك الأمين العام الوحيد الذي حُرم من ولاية ثانية. حينها كان كوفي عنان أبرز المرشحين لخلافته، متفوقًا بفارق صوت واحد على منافسه أمارا إيسي في الجولة الأولى، ورغم أن فرنسا اعترضت على ترشيحه أربع مرات، فإنها امتنعت في النهاية عن التصويت.

وفي 13 ديسمبر 1996 أوصى مجلس الأمن بتعيين عنان، وبعد أربعة أيام صادقت الجمعية العامة على القرار، ليتولى منصبه رسميًا كأمين عام للأمم المتحدة في 1 يناير 1997.

وفي عام 2001 جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثقة فيه لولاية ثانية، بعد توصية مجلس الأمن في 27 يونيو من العام نفسه، وبذلك أصبح عنان أول إفريقي يتولى المنصب لولايتين متتاليتين، مانحًا القارة الإفريقية حضورًا قياديًا غير مسبوق في المنظمة الدولية.

