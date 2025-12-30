السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 تابع (ج)، الصادر في 25 ديسمبر 2025، قرار جمهوري مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 736 لسنة 2025، بشأن تخصص قطع أراضى ناحية رفح والحسنة وبغداد شمال سيناء لإقامة مناطق لوجيستسة.



ونص القرار الجمهوري الجديد، في مادته الأولى، على أن "تخصص قطع أراضى ناحية رفح والحسنة وبغداد، من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكيـة خاصة ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامـة للموانى البرية والجافـة لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجستية"

تحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل حدود قطع الأراضى المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.



وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تخـصيص الأراضـى الصحراوية الواقعة بعمق ٢ كيلو متر على جانبى بعض الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.





