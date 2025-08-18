انهيار نيمار بالبكاء بعد أكبر خسارة في مسيرته (فيديو)

تلقى النجم البرازيلي نيمار الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة صفر / 6 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي، مساء أمس الأحد.



وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013 خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادما من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخرا حتى نهاية العام الجاري.

APÓS PERDER DE 6x0 EM CASA PRO VASCO, O NEYMAR ESTÁ INDO CHORANDO PARA O VESTIÁRIO! 🚨



pic.twitter.com/XfMYqRDmCY August 17, 2025

لكن سانتوس واصل نتائجه المخيبة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة ليبقى مهددا بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقا.

أما فاسكو دا غاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهددا أيضا بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.

وأنهى فاسكو دا غاما الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، وأمطر شباك منافسه بخمسة أهداف خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نيمار يبكي بحرقة شديدة بعد الخسارة الثقيلة لسانتوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.