متى يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2025؟ اعرف الكليات المتاحة علمي وأدبي
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تنتهي اليوم الإثنين مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، وعقب إعلان النتيجة، تنطلق آخر مراحل تنسيق الجامعات 2025، المرحلة الثالثة.
وبدأت الخميس الماضي مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب الثانوية العامة ممن قاموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، بينما يترقب طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة ومن لم يتمكن من تسجيل رغباته في المرحلتين الأولى والثانية، انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان النتائج.
وتنتهي مرحلة تقليل الاغتراب 2025 اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خلال العشر أيام الأخيرة من شهر أغسطس الجاري.
الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي 2025
وجاءت الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025 كالتالي:
آثار
التربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك
الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة أدبي 2025
حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب
خدمة اجتماعية
تربية ابتدائي
