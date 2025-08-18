قد تكون الأخيرة، إيران تتأهب للحرب المقبلة مع إسرائيل (فيديو)

حذر اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مساء أمس الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمالات".

وقال صفوي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد "في أي لحظة"، مؤكدًا أن الجيش الإيراني وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "أسوأ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

سید یحیی رحیم صفوی، دستیار ومشاور عالی خامنه‌ای در امور مرتبط با نیروهای مسلح:



ما الان در آتش‌بس نیستیم. در مرحله جنگیم. هیچ پروتکلی، هیچ آیین نامه‌ای، هیچ قراردادی بیم ما واسرائیلی‌ها وآمریکایی‌ها نوشته نشده. من احتمال میدم جنگ مجددی رخ بدهد وبعد از اون جنگ دیگر جنگی رخ… pic.twitter.com/2kWokYFC9T August 17, 2025

وأضاف: "الهدنة قد تنتهي في أي لحظة. أرجح أن تندلع حرب جديدة، وقد تكون الأخيرة، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، داعيًا إلى "تعزيز الاستراتيجية الهجومية لإيران على مختلف المستويات".

وتابع مستشار المرشد: "نحن العسكريون نقوم بوضع السيناريوهات، ونأخذ في الاعتبار أسوأها ونستعد لها.. لسنا في حالة هدنة، نحن في وضع حرب قد تندلع في أي وقت، إذ لا توجد أي بروتوكولات أو اتفاقيات موقعة بيننا وبين أمريكا أو إسرائيل".

في السياق نفسه، شددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن "أي خطأ في الحسابات من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل "سيقابل بمفاجآت جديدة وإجراءات أشد قوة وتأثيرًا".

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تأكيد المسؤولين الإيرانيين على استمرار طهران في تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية لضمان الردع وفرض معادلات جديدة في المنطقة.



