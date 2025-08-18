الإثنين 18 أغسطس 2025
أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله

علاء الساحر، فيتو
علاء الساحر، فيتو

علق علاء الساحر في استوري نشره عقب إخلاء سبيل، مدون عليه كلمات: “وجيه وقت الحساب” في رسالة غامضة منه.

الأمر الذي تفاعل معه رواد السوشيال ميديا متسائلين: "لمن يوجه علاء الساحر ذلك الكلام؟".

وكان قد نشر التيك توكر علاء الساحر استوري على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك منشورا بعد إخلاء سبيله في واقعة  التعدي على شخص وتعذيبه.


وأخلت  جهات التحقيق  سبيل البلوجر علاء الساحر، وطليقته، و2 آخرين، وذلك عقب التصالح في واقعة الفيديو المتداول بشأن احتجاز أحد الأشخاص داخل منزل المتهم والاعتداء عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية  ألقت القبض على علاء الساحر بعد انتشار مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر خلاله احتجاز شاب وربطه بحبل داخل شقته والاعتداء عليه باستخدام أدوات حادة، وهي الواقعة التي قامت طليقته بنشر تفاصيلها عبر حسابها على "إنستجرام" بعد انفصالهما.

المقطع المتداول أثار حالة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. وعلى الفور باشرت فرق البحث عملها، حيث جرى تحديد هوية المجني عليه ومكان الحادث، ليتم ضبط المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابه.

 

