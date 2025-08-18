الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الجزائر

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر الجزائر مساء أمس الأحد، حسب ما رصده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

 

وسجل المركز الهزة الأرضية في الساعة 8:11 بالتوقيت المحلي بشدة 5.8 درجة على مقياس ريختر وحدد مركزها بعشرة كيلومترات شرق نڨرين في ولاية تبسة.

وتبعت هذه الهزّة، أخرى ارتدادية بشدّة 4.7 درجات، عند الساعة 20:22، وحدّد مركزها بـ26 كيلومترًا جنوب شرق نڨرين.

إلى ذلك، قالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إنها لم تسجّل أي خسائر جراء الهزّتين، مؤكدة أنها تواصل عمليات التعرّف والاستطلاع.

