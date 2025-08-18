ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر الجزائر مساء أمس الأحد، حسب ما رصده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الجزائر

وسجل المركز الهزة الأرضية في الساعة 8:11 بالتوقيت المحلي بشدة 5.8 درجة على مقياس ريختر وحدد مركزها بعشرة كيلومترات شرق نڨرين في ولاية تبسة.

وتبعت هذه الهزّة، أخرى ارتدادية بشدّة 4.7 درجات، عند الساعة 20:22، وحدّد مركزها بـ26 كيلومترًا جنوب شرق نڨرين.

إلى ذلك، قالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إنها لم تسجّل أي خسائر جراء الهزّتين، مؤكدة أنها تواصل عمليات التعرّف والاستطلاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.