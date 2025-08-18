ذكرى أخطر صدام بين مصر ولندن في القرن العشرين، هكذا ولدت زعامة سعد زغلول

في مثل هذا اليوم من عام 1920، عقد واحد من أهم الاجتماعات في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، حين جلس الوفد المصري بزعامة سعد زغلول على طاولة المفاوضات مع ممثلي الحكومة البريطانية، لمناقشة صيغة تعترف بـ استقلال مصر بعد ثورة 1919 التي قلبت الموازين داخل القاهرة ولندن على السواء.

كواليس أول مناقشات الاعتراف باستقلال مصر

لم يكن الاجتماع حدثًا عابرًا، بل جاء تتويجًا لشهور من التوتر السياسي والضغط الشعبي، فبعد اندلاع الثورة الشعبية في مارس 1919، أدركت بريطانيا أن استمرار سياسة القمع لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاضطرابات، وأن عليها أن تجد صيغة سياسية تهدئ الشارع وتعيد بعض الاستقرار، ومن هنا جاءت فكرة فتح باب الحوار مع سعد زغلول ورفاقه، الذين أصبحوا صوت المصريين المعبر عن مطلب الاستقلال الكامل.

كواليس الاجتماع حملت الكثير من التوتر، فالبريطانيون كانوا يصرون على صيغة استقلال منقوص، تبقى فيه لهم اليد العليا على قناة السويس والجيش والسياسة الخارجية، بينما أصر الوفد المصري على استقلال تام غير مشروط. هذا التباين الحاد جعل النقاشات أشبه بمواجهة دبلوماسية شرسة، لم يكن فيها طرف مستعد للتنازل عن جوهر مطالبه.

وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق نهائي في تلك اللحظة، إلا أنه فتح الباب أمام مسار تفاوضي طويل أدى لاحقًا إلى صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا اعترافها باستقلال مصر مع تحفظات، كان أبرزها بقاء سيطرتها على شؤون الدفاع والأجانب والسودان، وهذه التحفظات اعتبرها المصريون استمرارًا للانتقاص من سيادتهم، لكنها مثّلت في الوقت ذاته أول اعتراف دولي رسمي باستقلال الدولة المصرية بعد عقود من الاحتلال.

رأي التاريخ في الاجتماع المصري البريطاني لإقرار الاستقلال

المؤرخون يعتبرون هذا الاجتماع حجر أساس في بناء الدولة الحديثة؛ إذ وضع الوفد المصري بقيادة سعد زغلول حدًا فاصلًا بين مرحلة الاحتلال المطلق ومرحلة الدولة شبه المستقلة، وأكد أن الحركة الوطنية قادرة على انتزاع المكاسب السياسية عبر الجمع بين الضغط الشعبي والتفاوض السياسي.

كما شكل ذلك اللقاء منعطفًا في مسيرة الكفاح المصري، ورسخ صورة سعد زغلول كزعيم شعبي وسياسي محنك، كما أعاد تعريف العلاقة بين مصر وبريطانيا على قاعدة تفاوضية لا قهرية، واليوم بعد أكثر من قرن، يظل هذا الحدث شاهدًا على أن الاستقلال لم يكن منحة، بل ثمرة نضال طويل ومفاوضات شاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.